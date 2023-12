Nachts noch einmal aufstehen, um größere Mengen Schokolade oder Herzhaftes zu naschen - viele Menschen kennen plötzliche Essanfälle, bei einigen führen sie zu Übergewicht. Doch mit einer neuen Methode, die an der Uni Leipzig entwickelt wurde, könnten sich diese künftig kontrollieren lassen. Dabei wird das sogenannte Neurofeedback genutzt, bei dem bildgebende Verfahren, etwa die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) oder die Elektroenzephalographie (EEG), die Hirnaktivität messen und sie auf einem Monitor für die Patienten sichtbar machen. Diese versuchen dann, anhand des Feedbacks ihre Hirnaktivität in gewünschter Weise zu beeinflussen – in Echtzeit.