"Wir konnten schon nach dieser kurzen Zeit belegen, dass sich bei der Gruppe, die 30 Minuten weniger täglich in Sozialen Kanälen verbrachte, die Arbeitszufriedenheit und die psychische Gesundheit deutlich verbessert haben", berichtet die Studienleiterin Julia Brailovskaia. Die Versuchspersonen in dieser Gruppe hätten sich weniger überarbeitet gefühlt und seien engagierter bei der Arbeit gewesen als die Kontrollgruppe. Auch das Gefühl von FoMO ("Fear of missing out" ) sei gesunken, also die Befürchtung, etwas Wichtiges zu verpassen, das in den Sozialen Netzwerken stattfindet.