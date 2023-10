Mengen bis zu fünf Objekten – fünf Äpfel, drei Punkte und so weiter – erkennen Menschen auf den ersten Blick meist richtig. Bei einer größeren Anzahl dagegen passieren dann plötzlich Fehler. Warum ist das so? Dazu haben Forschende jetzt neue Hinweise gefunden.

Für die Studie wurde eine Besonderheit der Bonner Klinik für Epileptologie genutzt. Dort versuchen die Ärzte, Epilepsiekranke durch eine Operation zu heilen, bei der sie das erkrankte Nervengewebe entnehmen. Um den Herd der Krampfanfälle zu lokalisieren, müssen sie in manchen Fällen zunächst Elektroden ins Gehirn der Betroffenen einbringen. In der Untersuchung wurden nun 17 Patientinnen und Patienten zur OP-Vorbereitung haarfeine Mikroelektroden in den Schläfenlappen eingesetzt. "Damit konnten wir die Reaktion einzelner Nervenzellen auf visuelle Reize messen", erklärt die Studienautorin Esther Kutter.