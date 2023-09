Die Forschenden von der Washington University in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri nutzten für ihre Untersuchung Daten der MOSAiC-Expedition, die von September 2019 bis Oktober 2020 durch die zentrale Arktis führte. Dabei analysierten sie speziell, wie sich Aerosole und Wolken in diesem Zeitraum in dieser Region entwickelten. Der Fokus lag besonders auf Meersalz-Partikeln, die, wenn sie sich in großen Mengen sammeln, das Sonnenlicht absorbieren und damit das lokale Wetter beeinflussen können. Wie dies genau geschieht, war allerdings bis jetzt unklar.

"Wir hatten erwartet, dass diese Partikel eher groß sind und nicht so häufig vorkommen", erläutert der Studienautor Jian Wang. Tatsächlich fanden sich jedoch eher kleinere Meersalz-Teilchen und diese in höherer Konzentration, wenn der Wind stark vom Meer aufs Festland blies. Diese kleinen Aerosole wirken wiederum stark bei der Wolkenbildung mit, was beim fehlenden Sonnenlicht im arktischen Winter und Frühling besonders zur Erwärmung beiträgt. In der Studie waren rund dreißig Prozent der Aerosole Salz-Partikel, die vom Meer geweht worden waren.