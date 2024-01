Neben der Beikrautunterdrückung weist das Mulchmaterial weitere positive Effekte auf, wie beispielsweise einen Verdunstungsschutz für Bodenwasser. "Gerade in trockenen Anbaugebieten könnte das den Pflanzen zusätzlich zugutekommen", so Kirchinger. Aktuell wird im Folgeprojekt am TFZ ergründet, wie das Verfahren praxistauglicher gestaltet werden kann. Dafür arbeiten die Wissenschaftler mit einem Landmaschinenhersteller zusammen. Ob das Mulchmaterial auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise dem Gemüsebau, zum Einsatz kommen kann, prüfen die Wissenschaftler zudem in einem weiteren Projekt.