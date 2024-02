Für die Untersuchung wurde das Verhalten von Zaunammern (Emberiza cirlus) analysiert, die in der englischen Grafschaft Devon erst von Hand aufgezogen worden waren und dann in den Jahren 2006 bis 2011 in der Grafschaft Cornwall im Rahmen des Programms "Royal Society for the Protection of Birds" (RSPB) wieder ausgesetzt wurden. Bei den Zaunammern handelt es sich um Singvögel, die ihr Gesangsrepertoire normalerweise im Jugendalter von erwachsenen Tieren lernen müssen.

Nach der Auswilderung wurde der Gesang der Tiere in Cornwall aufgenommen. Dabei zeigte sich im Jahr 2011, dass das Repertoire reduziert war und deutlich anders als das der Tiere in Devon normalerweise – was nicht sehr überraschend war, da die Zaunammern nur eine CD mit ihrem Gesang vorgespielt bekommen hatten. Bei einer weiteren Analyse im Jahr 2019 hatten die Zaunammern in Cornwall allerdings schon fast das Gesangsniveau der Population in Devon erreicht.

Das deutet laut den Studienautoren darauf hin, dass sich auch Tiere, die in Gefangenschaft aufgewachsen sind und dann ausgewildert wurden, wichtige Eigenschaften (wie in diesem Fall den Gesang bei Singvögeln) noch später aneignen und an die Nachkommen weitergeben können. "Dies ist letztlich eine positive Geschichte des Artenschutzes", erklärt die Studienautorin Sarah Collins. "Was wir bei den Zaunammern entdeckt haben, kann allerdings nicht für alle Singvögel garantiert werden." Die Entwicklung des Gesangsrepertoires müsse auf jeden Fall bei künftigen Artenschutzprojekten noch mehr mitbedacht werden.