Himmelskörper "2023 DW" Am Valentinstag 2046: Asteroid kommt der Erde astronomisch sehr nah

Die US-Raumfahrbehörde Nasa hat einen neuen Himmelskörper entdeckt, der in Richtung Erde fliegt. Der Asteroid 2043 DW kommt uns mit seiner Umlaufbahn am 14. Februar 2046 am nächsten – ein Aufprall scheint aktuell aber eher unwahrscheinlich.