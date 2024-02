Bildrechte: IMAGO/Ulrich Roth

Wissen-News Vitamin A könnte Lösung für mögliche Pille für den Mann werden

19. Februar 2024, 12:11 Uhr

Lange schon wird an einem Medikament geforscht, das bei Männern die Spermienbildung sicher unterdrücken kann. Ein neues Medikament auf der Basis von Vitamin-A-Säure war in tierischen Studien bereits wirksam - nun stehen die Tests an menschlichen Probanden an.