Wenn jetzt noch das Wetter mitspielen würde, dann wäre die Wunschliste komplett. Am Mittwoch und Donnerstag leicht wechselhaft mit lokal etwas Schnee – sagt das MDR Wetter. Klingt für einen Dezember, in dem wir auf weiße Weihnachten hoffen, sehr gut, aber leider nicht so verheißungsvoll für ein astronomisches Spektakel am Donnerstagmorgen. Nur im Süden oder Norden Deutschlands gibt es vereinzelt Chancen auf den Blick zum Mond, so das Tagesschau-Wetter.

Wann beginnt die Finsternis?

Kurz nach 6 Uhr am Morgen verschwindet der Mars hinter dem Mond. Der ist zu diesem Zeitpunkt so richtig voll, denn nicht mal eine Stunde zuvor, genau um 05:08 Uhr erreichte er seine monatliche Opposition, stand in direkter Linie zu Erde und Sonne. Wir nennen das einfach nur Vollmond. Der heißt im Dezember übrigens auch kalter Mond oder Julmond, so wie alle Vollmonde alte deutsche Namen haben. Aber zurück zur Finsternis. Beim Verschwinden steht der Mars von der Erde aus gesehen links oben hinter dem Mond. Eine Stunde später wird der Mars dann wieder sichtbar, rechts unterhalb des Mondes. Da die Sonne erst nach 8 Uhr aufgeht, ist die Marsfinsternis also gut zu sehen (wenn das Wetter mitspielt, richtig!).

Wo muss ich hinschauen?