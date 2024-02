In der Studie verglichen Experten der Universität im türkischen Izmir bei praktizierenden Ärzten die stressabbauende Wirkung der Yoga-Variante Sudarshan Kriya Yoga (SKY) mit der Teilnahme an Kursen zum Stressmanagement. Dazu wurden zwischen dem 11. November 2021 und dem 14. März 2022 insgesamt 129 Mediziner aus der Türkei, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten untersucht.

Diese wurden per Zufallsprinzip in zwei annähernd gleich große Gruppen eingeteilt, von denen die eine an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils anderthalb Stunden eine Videoschulung in SKY bekam und die andere im selben Umfang Stressmanagement. Danach sollten sie weiter regelmäßig Yoga oder Stressmanagement praktizieren. Nach zwei Monaten wurde das Stresslevel bei den Probanden anhand von anerkannten Fragebögen gemessen.