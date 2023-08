Die die durchschnittliche Fläche des Eises in der Arktis schrumpft derzeit um etwa 13 Prozent pro Dekade. Vor kurzem zeigten Studien, dass der Nordpol schon im Jahr 2030 im Sommer erstmals eisfrei sein könnte. Ein internationales Team unter der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) mit Sitz in Bremerhaven hat nun untersucht, wie sich die dadurch veränderten Umweltbedingungen auf das Leben im Nordpolarmeer auswirken - mit Fokus auf das Zooplanktion, also Kleinsttiere wie Ruderfußkrebse oder Krill. Diese sind trotz ihrer geringen Größe extrem wichtig für die weltweiten Nahrungsketten.

"In den Ozeanen findet jeden Tag die gewaltigste synchrone Massenbewegung von Organismen auf dem Planeten statt", erläutert Hauke Flores vom AWI. "Nachts kommt das Zooplankton nah an die Wasseroberfläche, um zu fressen. Tagsüber wandert es wieder in die Tiefe, um sich vor Fressfeinden zu schützen." Dabei mögen es die Tiere meist dämmrig und bleiben gern unterhalb einer bestimmten Lichtintensität (kritisches Isolumen). Besonders im Bereich der oberen 20 Meter Wassersäule direkt unter dem Meereis fehlten jedoch bislang Daten zum Zooplankton. Daher konstruierte das Team ein autonomes biophysikalisches Messobservatorium, das am Ende der MOSAiC-Expedition des AWI-Forschungseisbrechers Polarstern im September 2020 unter dem Eis verankert wurde.