Herfa-Neurode: Wo der Giftmüll lagert

In Herfa-Neurode an der hessisch-thüringischen Grenze landen die giftigsten Abfälle aus Deutschland und Europa. Seit 1972 gibt es diese Giftmüll-Endlagerstätte. Jedes Jahr werden hier etwa 70.000 Tonnen eingelagert, darunter zum Beispiel auch kontaminierte Böden aus Bitterfeld oder mit Quecksilber belasteter Abfall aus der Reinigung von Abgasen, die bei der Herstellung von Schwefelsäure entstehen. Mehr als drei Millionen Tonnen eingelagerter Giftmüll sind seither in dem Labyrinth aus Gängen und Kammern versenkt worden. Arsen, Quecksilber und Dioxine - in Mengen, die ausreichen würden, um die Menschheit auszurotten.