Aber der Reihe nach: Die Rede ist von dem Mittel Semaglutid. Semaglutid ist nicht unbekannt. Es wird bereits seit über einem Jahr auch in Deutschland eingesetzt, allerdings nur bei Patienten mit Typ II Diabetes. In einer großangelegten neuen Studie, (publiziert im "New England Journal of Medicine") wurde das Medikament jetzt an Adipositas-Patienten getestet - mit erstaunlichen Ergebnissen. Im Schnitt verloren die Probanden 15,3 Kilo, in der Testzeit von knapp eineinhalb Jahren (68 Wochen). Im Vergleich: Bei der Gruppe ohne Semaglutid waren es (im Schnitt) nur 2,7 Kilo. Der Leipziger Adipositas-Arzt Blüher erklärt: "Erstaunlich ist, der mittlere Gewichtsverlust, der in dieser Studie gezeigt wurde."