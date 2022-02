Die Untersuchung wurde von den Professoren Michael Eisen und Patrick Brown erstellt, die seit Jahren vegan leben und an der Firma Impossible Foods beteiligt sind (Brown als Geschäftsführer, Eisen als Berater). Das Unternehmen stellt Fleischersatzprodukte aus Pflanzen her. Schon seit Längerem hatten sich beide Wissenschaftler gefragt, wie sich eine komplette Umstellung auf pflanzliche Nahrungsmittel auf die Emission von Treibhausgasen auswirkt und nun die Zeit in der Corona-Pandemie für die Forschung dazu genutzt.



Dafür werteten sie aktuelle Klimamodelle und die Literatur zum Klimawandel aus. Der neue Ansatz bestand vor allem darin, nicht nur die direkten Treibhausgas-Emissionen der Tierhaltung zu berechnen, sondern auch die indirekten durch den ebenfalls verursachten Landverbrauch. Laut ihren Ergebnissen, die im Fachjournal "PlosClimate" veröffentlich wurden, würde ein kompletter Verzicht der Tierhaltung innerhalb der nächsten 15 Jahre zu einer Verringerung der globalen CO2-Produktion um 68 Prozent führen. Die Rechnung ist dabei etwas kompliziert, weil besonders Rinder auch viel klimaschädliches Methan ausstoßen, dazu kommt die Entstehung von Lachgas etwa durch das Düngen. Diese Treibhausgase werden dann für die Gesamtkalkulation in sogenannte CO2-Äquivalente umgerechnet.