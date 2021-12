Für im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" erschienene Untersuchung wurden insgesamt 315.000 Abtreibungen im kanadischen Bundesstaat Ontario zwischen 2012 und 2020 betrachtet. Die Gesamtzahl der Schwangerschaftsabbrüche nahm dabei in diesem Zeitraum kontinuierlich ab - von 11,9 auf 11,3 Aborte pro 1.000 Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren.



Zwar stieg der Wert der Abtreibungen, die per spezieller Pille (Mifepristone, nicht zu verwechseln mit der "Pille danach") vorgenommen wurden: von 2,2 Prozent im Jahr 2012 auf 31,4 Prozent 2019 - also zwei Jahre, nachdem jegliche Beschränkungen in Kanada aufgehoben wurden und das Medikament in Apotheken frei zum Verkauf angeboten wurde, jedoch ohne Auswirkungen auf die Gesamtzahl. "Wie andere Studien schon gezeigt haben, sorgt eine bessere Verfügbarkeit von Möglichkeiten zur Abtreibung nicht dazu, dass die Menschen mehr abtreiben wollen", erklärt die Studienautorin Dr. Sheila Dunn.