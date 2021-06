Zugegeben: Mit Geldschein ist nicht ganz zeitgemäß. Aber ein Symbolbild soll ja auch nicht zum Nachahmen anregen. Bildrechte: imago images/Esbenklinker

Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas wissen wollen – und das ist ja im Grunde ihr permanentes Anliegen – haben sie mehrere Möglichkeiten. Geht es um Mutter Natur, bietet es sich häufig an, Dinge zu messen. Um das Verhalten von Menschen zu analysieren, reicht aber häufig auch die Methode der Befragung. So ist es nicht schwer, herauszufinden, wie viele Butterbrote an einem durchschnittlichen Donnerstagmorgen in Bad Klosterlausnitz verzehrt werden. Je unangenehmer allerdings die Forschungsfrage, desto schwieriger wird es, valide Antworten zu bekommen.

Beim Thema Drogenkonsum ist die Krux, dass er meistens illegal stattfindet. Und zudem zumindest in Teilen der Gesellschaft als wenig angesehen gilt. Um in Erfahrung zu bringen, welche Drogen wo in welcher Menge konsumiert werden, ist die Variante, die Menschen einfach nach ihrem Rauschgiftpräferenzen zu fragen, eher wenig zielführend. Forschende müssen also eine Ecke weiter denken.

Abwasser: Abbild der Gesellschaft

Und diese Ecke heißt Abwasser: Ein verräterisches Produkt, das sehr viel mehr über eine Gesellschaft aussagt als wie gründlich sie sich hinter den Ohren wäscht. Durch Abwasseranalyse lässt sich ziemlich genau abbilden, was Menschen konsumieren und ausscheiden. Besonders deutlich wird das beim Thema Medikamente und Drogen. Was konsumiert wird, landet hier – in leicht abgewandelter Form. Bildrechte: imago images/Westend61