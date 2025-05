Traumatisierte Enkel, eine fehlende Aufarbeitung des 2. Weltkrieges – Forschende aus Magdeburg haben bereits in einem früheren Projekt gezeigt, wie die Folgen des Krieges noch heute wirken, bei Menschen, deren Eltern als Kinder im Krieg groß wurden, die nie über ihre Erlebnisse sprachen, jedenfalls nicht in Worten. Und wie auch die Aufarbeitung in der DDR versagt hat. Historische Ausblendungen, Nichtaufarbeitung nach dem Motto, 'Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß', so beschrieb es Prof. Jörg Frommer, der mit einem Forschungsteam aus Leipzig, Jena, Rostock und Magdeburg die Folgen des Krieges und von DDR-Unrecht untersucht hat.