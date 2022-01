Lern-Forschung Action-Videospiel verbessert Lesefähigkeit von Kindern

150 italienische Schulkinder im Alter von acht bis zwölf Jahren wurden für das Projekt ausgewählt und in zwei Gruppen aufgeteilt. Forscherin Bavelier erklärt, wie der Trainingseffekt nachgewiesen wurde. "Zuerst haben wir die Fähigkeit der Kinder getestet, Wörter, Nichtwörter und Absätze zu lesen. Und wir haben auch einen Aufmerksamkeitstest durchgeführt, der die Aufmerksamkeitskontrolle des Kindes misst, eine Fähigkeit, von der wir wissen, dass sie durch Action-Videospiele trainiert wird." Dann trainierten die Kinder sechs Wochen lang zwei Stunden pro Woche unter Aufsicht in der Schule mit dem Action-Videospiel. Die Kontrollgruppe spielte zeitgleich ein anderes Spiel, das Planung, logisches Denken und Problemlösungen erfordert.

Kurz nach den sechs Wochen testeten die Forschenden beide Kindergruppen: "Wir fanden eine siebenfache Verbesserung der Aufmerksamkeitskontrolle bei den Kindern, die das Action-Videospiel spielten, im Vergleich zur Kontrollgruppe", sagt Studien-Erstautorin Angela Pasqualotto, Doktorandin in der Psychologie und Kognitionswissenschaft der Universität Trient (Italien). Und was am meisten verblüffte: Nicht nur die Leseleistung hatte sich bedeutend verbessert, sondern auch die Lesegenauigkeit und zwar ohne, dass in dem Spiel gelesen werden musste. "Und zwar nicht nur kurz nach der Studie, sondern auch sechs, zwölf und 18 Monate nach dem Training," erläutert Forscherin Angela Pasqualotto. Zudem verbesserten sich die Italienischnoten der trainierten Kinder im Laufe der Zeit signifikant, Anzeichen also für eine Verbesserung der Lernfähigkeit. In der Kontrollgruppe wurden dagegen keine Verbesserungen festgestellt.