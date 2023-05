In Deutschland ist vor 300.000 Jahren der Frühmensch Homo heidelbergensis zwischen Waldelefanten herumspaziert. Darauf weisen jedenfalls Deutschlands älteste Fußspuren hin, die in Niedersachsen auf einer archäologischen Grabungsstätte in Schöningen gefunden wurden.

300.000 Jahre alter Elefantenfußabdruck. Bildrechte: Senckenberg

Was hat die Forschungsgruppe inzwischen aus den Spuren herausgelesen? Zwei der drei frühmenschlichen Spuren gehörten offenbar jungen Individuen. Die waren möglicherweise in einer kleinen altersgemischten Gruppe an einem See unterwegs. Dr. Altamura erläutert: "Je nach Jahreszeit waren rund um den See Pflanzen, Früchte, Blätter, Triebe und Pilze verfügbar. Unsere Funde bestätigen, dass die ausgestorbene Menschenart sich an See- oder Flussufern mit flachem Wasser aufhielt. Das ist auch durch andere Fundstellen mit Homininen-Fußabdrücken des Unter- und Mittelpleistozäns bekannt." Ihm zufolge zeigen die verschiedenen Spuren in Schöningen die Momentaufnahme eines Familienalltags.