Fundstätte in Mexiko Älteste Monumentalbauten der Maya entdeckt

Per Radiocarbon-Methode datierten die Wissenschaftler das Alter der Stätte auf 3.000 bis 2.800 Jahre. Bisher nahm man an, dass zu dieser Zeit, die bei den Maya zur mittleren Präklassik gehört, die Menschen in kleineren Dörfern wohnten, die erst später zu Städten wuchsen. Der Fund ist damit der bisher älteste von Monumentalbauten der Maya.



Ebenfalls ungewöhnlich an der Entdeckung ist, dass in Aguada Fénix keine Anzeichen von größeren sozialen Unterschieden zu finden waren, wie etwa Skulpturen von Individuen mit einem hohen Status. Das könnte darauf hindeuten, dass zu Beginn der Maya-Kultur die gemeinschaftliche Arbeit eine wichtige Bedeutung einnahm.