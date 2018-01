Wie bei "Dolly" hatten die chinesischen Forscher dieses Mal den Zellkern samt Erbgut von einer Zelle des Spendertiers in eine zuvor entkernte Eizelle übertragen. Danach wurde sie einer Leihmutter eingesetzt, die den Klon austrug. Der Versuch ist den Forschern zufolge das Ergebnis einer größeren Versuchsreihe mit 100 Embryonen, die aus dem Erbgut von Affenföten stammten. Bei 21 der Leihmütter kam es zu sechs Schwangerschaften, von denen zwei Jungtiere lebendig zur Welt kamen und mindestens die ersten 40 sowie 50 Tage überlebten. Andere Versuche mit knapp 200 Embryonen, die aus dem Erbgut erwachsener Affen stammten, waren dagegen nicht erfolgreich. Zwei so herangezogene Affenbabys, die lebend zur Welt kamen, starben nur Stunden nach der Geburt.

Skeptisch äußerte sich Daniel Besser, Geschäftsführer des Deutschen Stammzellnetzwerks angesichts von Fälschungsskandalen bei früheren Klon-Versuchen: "Erst wenn sich die Ergebnisse in verschiedenen Laboren der Welt bestätigen lassen, ist klar, dass sie stimmig sind." Eckhard Wolf vom Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München sprach von einem vielversprechenden Schritt, zum Beispiel für die Entwicklung neuer Therapien gegen neurologische Krankheiten. Für seine Forschung gehe er davon aus, dass er künftig aber nicht auf Affen setzen, sondern auf Versuche an Schweinen.

In diese Kerbe schlägt auch Peter Dabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrats und Theologe an der Uni Erlangen: Zum einen stellten sich so angesichts der neuen Klon-Erfolge "massive" ethische Fragen. Zum anderen lassen sich anhand der Namensgebung auch andere Ziele als rein wissenschaftliche vermuten: Die Namen der Affen "Zhong Zhong" und "Hua Hua" bedeuten dem Journal "Cell" zufoge so viel wie "chinesische Nation". Das deute Darbrock zufolge darauf hin, dass es bei den Versuchen "vor allem um Prestige und andere nicht-hochrangige Ziele“ ginge. Das sei ethisch problematisch.