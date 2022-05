Nachdem am vergangenen Donnerstag (19. Mai) der erste Affenpocken-Fall in Deutschland nachgewiesen wurde, steigt die Zahl der Fälle. Mit Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg haben zwei weitere Bundesländer bestätigte Infektionen gemeldet. Bislang waren Fälle in Bayern und Berlin bekannt gewesen. In Sachsen-Anhalt handelt es sich um einen Mann aus dem Landkreis Jerichower Land, der sich nun bereits in häuslicher Isolation befindet.