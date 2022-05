Nachdem am vergangenen Donnerstag (19. Mai) der erste Affenpocken-Fall in Deutschland nachgewiesen wurde, steigt die Zahl der Fälle. Mit Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg haben zwei weitere Bundesländer bestätigte Infektionen gemeldet. Bislang waren Fälle in Bayern und Berlin bekannt gewesen. In Sachsen-Anhalt handelt es sich um einen Mann aus dem Landkreis Jerichower Land, der sich nun bereits in häuslicher Isolation befindet. Das deutsche Gesundheitsministerium empfiehlt nun für Erkrankte eine Isolation über 21 Tage. "In den frühen Phasen einer Epidemie muss hart und früh reagiert werden", sagte Bundesgesundsheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag (24.05.2022). Er habe diese Empfehlung mit dem Robert Koch-Institut entwickelt. Auch Kontaktpersonen von Infizierten sollen 21 Tage in Quarantäne.