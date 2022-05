"Wir hatten in Europa bisher noch keine größeren Ausbrüche von Affenpocken, daher ist die aktuelle Entwicklung ungewöhnlich", sagt etwa Dr. Charlotte Hammer vom britischen Downing College dazu. Ein wichtiger Punkt bei der Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Virus seien nach Meinung der Forscherin eine Meldepflicht sowie Kontaktnachverfolgungen. Zur weiteren Entwicklung dieses Ausbruchs könne man aktuell noch nichts Genaueres sagen, so Hammer. "Wenn die Übertragungswege wie bisher vermutet über engen Körperkontakt erfolgen, ist ein größerer Ausbruch aber eher unwahrscheinlich."



Zu der Frage, ob dies bereits eine Epidemie sei, antwortet ihr Kollege Prof. Fabian Leendertz vom Helmholtz-Institut für One Health (HIOH) in Greifswald: "Ich würde dies bereits als eine Epidemie bezeichnen, es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass diese Epidemie lange dauern wird." Denn neben der Kontaktverfolgung gebe es auch wirksame Impfungen und Medikamente gegen die Affenpocken. Leendertz fordert wie seine Kollegen mehr Forschung zum Thema: "Wir brauchen dringend gute epidemiologische Daten, um zu verstehen, ob und wie die Fälle zusammenhängen."



Ähnlich sieht es Prof. Dr. Gerd Sutter von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, der fordert, die Aufmerksamkeit in der klinischen Praxis zu erhöhen, um eine konkrete Einschätzung der Ausbreitung der Infektionsereignisse zu erreichen. Die Gefahr einer größeren Epidemie in Deutschland und Europa schätzt der Experte als eher gering ein, weil die Übertragungen der Affenpocken – im Gegensatz zum Grippe-Virus und zu Sars-CoV-2 – kaum über die Luft passieren und daher wenig effizient. Tatsächlich geht man beim aktuellen Affenpocken-Ausbruch davon aus, dass bei den Ansteckungen enger Körperkontakt mit einem Infizierten stattgefunden hat. So komme es meist nur zu kurzen Infektionsketten. Eine ähnliche Entwicklung wie beim Coronavirus ist also vorerst nicht zu befürchten.