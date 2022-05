Nachdem an Donnerstag, den 19.05. der erste Affenpocken-Fall in Deutschland nachgewiesen wurde, ist die Zahl der bestätigten Infektionen mittlerweile (Stand 23.05.) auf vier angestiegen – davon wurden drei Erkrankungen in Berlin nachgewiesen und ein Fall in München. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Bundesgesundheitsministeriums hervor. In dem Bericht heißt es auch, in Deutschland und Europa sei mit weiteren Fällen zu rechnen. Die Proben weiterer Personen würden derzeit noch untersucht, außerdem ermittle man Kontaktpersonen.

Betroffene sind oft Männer, die mit Männern Sex haben

Eine Frau arbeitet im Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Das Institut hat auch erstmals in Deutschland bei einem Patienten das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen. Bildrechte: dpa Weltweit seien mittlerweile mehr als 130 Fälle nachgewiesen worden, heißt es in dem Bericht des Ministeriums: "Es handelt sich inzwischen um ein Geschehen mit internationaler Verbreitung“. Bei den in Europa nachgewiesenen Fällen habe es sich bislang ausschließlich um die westafrikanische Affenpocken-Variante gehandelt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte angesichts der weltweiten Fälle eine Reihe von Maßnahmen. Es sei dringend notwendig, das Bewusstsein für die Viruserkrankung zu erhören. Betroffen von den Erkrankungen, die bislang in Europa, Nordamerika und Australien bekannt wurden, sind laut WHO hauptsächlich Männer, mit Männern Sex haben – allerdings gab es auch Infektionen bei Menschen, für die das nicht zutrifft.

Hautläsionen bei Patienten, bei denen Affenpocken nachgewiesen wurden Bildrechte: dpa

RKI schätzt Gefährdung der breiten Bevölkerung als gering ein

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am vergangenen Freitag 20.05.) betont, eine Gefährdung der Gesundheit in der breiten Bevölkerung in Deutschland werde nach aktuellem Stand als gering eingeschätzt. In Großbritannien gibt es derzeit rund zwei Dutzend Affenpocken-Fälle, deshalb empfiehlt das britische Gesundheitsministerium für enge Kontaktpersonen von Infizierten drei Wochen Quarantäne – von deutschen Behörden gibt es bislang keine derartige Empfehlung.

Affenpocken – klinischer Verlauf Menschen können sich durch den Kontakt mit infizierten Tieren oder deren Fleisch mit dem Affenpocken-Virus infizieren. Zwischen Menschen wird das Virus selten und lediglich bei engem Kontakt übertragen – beispielsweise durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten, beim Sex. In der Frühphase kann die Krankheit möglicherweise auch Face-to-face durch ausgeschiedene Atemwegssekrete übertragen werden. Die Inkubationszeit für Affenpocken beträgt zwischen 7 und 21 Tagen. Erste Symptome der Viruserkrankung sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten. Einige Tage später treten Pocken auf der Haut auf, die letztlich verkrusten und abfallen. Diese "Hauteffloreszenzen“ beginnen häufig im Gesicht, aktuell wurden jedoch auch Fälle gemeldet, bei denen die Pocken zuerst im Genitalbereich auftraten.



Im Gegensatz zu den seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken ist der Verlauf bei Affenpocken in der Regel deutlich milder, die meisten Menschen erholen sich innerhalb weniger Wochen. Quelle: Robert-Koch-Institut

In den letzten Jahren gab es immer wieder Fälle