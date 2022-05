Zwei Wirkstoffe gegen Affenpocken getestet

Eigentlich hatte die aktuell veröffentlichte Studie jedoch ein anderes Ziel: Bislang gibt es noch keine zugelassenen Behandlungsmethoden im Falle einer Affenpocken-Erkrankung. Das Team des NHS England High Consequence Infectious Diseases (Airborne) Network untersuchte deshalb, wie Patientinnen und Patienten auf zwei verschiedene antivirale Medikamente ansprachen. Die beiden Wirkstoffe, Brincidofovir und Tecovirimat, wurden im Sinne einer Off-Label-Nutzung getestet, also gegen Affenpocken eingesetzt, obwohl sie für diese spezielle Krankheit nicht von den Zulassungsbehörden genehmigt wurden.

Charakteristische Hautveränderungen bei einer Affenpocken-Infektion. Bildrechte: dpa

Beide Medikamente sind grundsätzlich für eine Pockenbehandlung zugelassen und hatten ihre Wirksamkeit gegen Affenpocken bei Tieren bereits gezeigt. Eingesetzt wurden die Medikamente bei sieben Patienten, die im Zeitraum von 2018 bis 2021 in Liverpool, London und Newscastle im Krankenhaus wegen einer Affenpocken-Infektion isoliert wurden. Vier von diesen Patienten hatten sich auf dem afrikanischen Kontinent mit dem Virus angesteckt und es an drei Menschen in Großbritannien weitergegeben. In einem Fall wurde das Virus auch innerhalb einer Familie an Partner und Kind weitergegeben – eine Sache, die der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach zuletzt noch sehr deutlich ausgeschlossen hatte.

Tecovirimat sorgte für eine kürzere Infektionsdauer

Das Ergebnis der Behandlungen war, dass das vermeintlich erfolgversprechende Medikament Brincidofovir keinen klinischen Nutzen hatte und in allen Fällen zu Leberfunktionsstörungen führte, die einen Abbruch der Therapie nötig machten. Tecovirimat hingegen sorgte für eine kürzere Dauer der Symptome und war vorerst mit keinen unerwünschten Nebenwirkungen verbunden. Tecovirimat ist ein antiviraler Wirkstoff, der in den USA im Hinblick auf mögliche Bio-Angriffe mit Pockenviren entwickelt wurde. Der Wirkstoff bindet an ein Protein des Virus und hemmt es.

Extrem kleine Fallzahl mindert die Aussagekraft der Studie

Wichtig ist, dass diese Studie mit extrem kleinen Fallzahlen arbeitet. Es ist also schwer, generalisierbare Aussagen abzuleiten. Allerdings scheint sie auch Hinweise zu liefern, dass das Affenpocken-Virus mittlerweile stärker zwischen Menschen übertragen wird als bisher.



2003 gab es beispielsweise einen Ausbruch in den USA bei Tieren, der mit dem Import von Gambia-Riesenhamsterratten zusammenhing. Diese hatten das Virus an Präriehunde (das sind ebenfalls Nagetiere) weitergegeben, die dann wiederum als Haustiere an Menschen verkauft wurden und so 47 Fälle von Affenpocken bei Menschen auslösten. Bestätigte Fälle, in denen das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wurde, gab es damals allerdings nicht.

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt. Bildrechte: dpa

Weitere Forschung ist dringend nötig