Es klingt wie die Rückkehr von Polio: Kinder, die an akuter schlaffer Myelitis erkranken, leiden an Muskelschwäche und es kommt zu Lähmungen in Armen und Beinen. Manche Kinder können nicht mehr selbstständig atmen und einige sterben sogar daran. Viele Kinder, die sich wieder etwas von AFM erholen konnten, behalten bleibende Lähmungen. Vor allem in den USA ist diese seltene Kinderkrankheit in den vergangen Jahren etwas häufiger aufgetreten, aber auch in Europa gab es schon einige Fälle.