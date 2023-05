Agri-Photovoltaik könne dadurch die Auswirkungen der globalen Erwärmungen in bereits trockenen Regionen abschwächen. Und sie werde eine große Bedeutung erlangen in Regionen wie dem Mittelmeerraum, die in Zukunft mit einem weiter schrumpfenden Wasserangebot zu kämpfen haben, sagt Andreas Schweiger. "Allerdings fällt dieses Potenzial je nach den klimatischen Bedingungen sehr unterschiedlich aus und hängt stark von den Pflanzen ab, die in solchen dualen Landnutzungssystemen angebaut werden. So tolerieren die meisten der bislang untersuchten Kulturen eine Beschattung von bis zu 15 Prozent ohne nennenswerte Ertragseinbußen."