"Dadurch könnten rein rechnerisch drei Atomkraftwerke ersetzt werden", erklärt der Studienautor Arndt Feuerbacher. Denn die so produzierte Strommenge von 51 Terawattstunden ist ungefähr dreimal so viel, wie das AKW Isar 2 in Bayern jährlich produziert. Allerdings würden durch die aufwändigere Installation der Agri-Photovoltaik-Anlagen Mehrkosten von 1,2 Milliarden Euro im Vergleich zu konventionellen Solaranlagen entstehen. "Würden jedoch anstatt der Agri-Photovoltaik die üblichen Freiflächenanlagen gebaut, würde man der landwirtschaftlichen Produktion schätzungsweise 65.000 Hektar Ackerland entziehen, um dieselbe Menge an Strom zu produzieren", erläutert Alexander Gocht vom Thünen-Institut.



Für die neuartigen Photovoltaikanlagen sind dabei nur 0,7 der Prozent der deutschen Ackerflächen ausreichend, was ungefähr 85.000 Hektar entspricht. Laut der Studie sind dafür besonders Äcker in Ostdeutschland geeignet, da sie häufig relativ groß und zusammenhängend sind und die Kosten für Bau, Wartung und Instandhaltung der Anlagen damit insgesamt geringer. Im Westen und Süden sind die Flächen kleiner, was die Nutzung der Agri-Photovoltaik verteuern würde. Dafür hat vor allem Süddeutschland einen Standortvorteil: Es scheint prinzipiell mehr Sonne.