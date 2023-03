Künstliche Intelligenz als Dichter: Auf Englisch kann es ChatGPT schon ganz gut, auf Deutsch eher mangelhaft bis ungenügend. Aber auch das wird sich ändern, wenn das Lernmodell mit mehr Texten aus dem Land der Dichter und Denker gefüttert wird. Bildrechte: Bing Image Creator

Haben Sie schon mal versucht, sich von ChatGPT ein deutsches Gedicht zu einem beliebigen Thema schreiben zu lassen? Es ist ernüchternd, jedenfalls wenn man ein paar Ansprüche an Reimschema und Rhythmus hat. Ein Beispiel. Die Aufgabe für den Bot wurde klar formuliert:

"Schreib ein Gedicht mit zwei Strophen. In der ersten Strophe werden die Vorzüge der KI gepriesen. In der zweiten Strophe werden die Nachteile von KI offenbart. Jede Strophe soll acht Zeilen haben."

Das Ergebnis:



KI ist eine neue Welt, die uns erwartet,

Wir können vieles erwarten, was uns begeistert,

KI wird unsere Welt verändern, das ist klar,

Sie macht das Leben einfacher und wunderbar.



KI hilft uns, Dinge schneller zu tun,

Sie macht uns produktiver und cleverer in der Tat,

KI ist eine wunderbare Schöpfung der Technologie,

Die unser Leben verbessern und uns helfen kann.



Doch während wir uns an diese neue Welt anpassen,

Können wir nicht ignorieren, was wir verpassen,

KI kann auch negative Auswirkungen haben,

Wenn wir nicht achtsam sind, werden wir es bereuen.



Grausam! In jeglicher Hinsicht.

Ist die KI also doch viel blöder als alle sagen?

Sprachmodellforscher Prof. Dr. Hinrich Schütze kann sich solches Unvermögen nur mit den Trainingsdaten von ChatGPT erklären, da gebe es vermutlich viel zu wenig deutsche Texte. "Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das gelöst ist", sagt er. Deutsch sei für eine KI nicht viel schwerer als Englisch.



Und tatsächlich funktioniert derzeit das Reimen und Dichten auf Englisch um Welten besser. Aufgabe an ChatGPT war dieselbe wie oben, nur diesmal auf Englisch.

Ergebnis:



AI is a new world that we await,

Expecting wonders to celebrate,

It changes the way we live and create,

And makes our lives easier and great.



AI helps us do things much faster,

It makes us smarter, like a master,

A creation of tech that we can't ignore,

It brings us closer, like never before.



But as we adapt to this new world of AI,

We must be cautious of what we imply,

For AI can have negative effects,

If we don't pay attention, it might reflect.



Ganz nett, oder? Mal davon abgesehen, dass wir eigentlich zwei Strophen mit jeweils acht Zeilen haben wollten.

Und fällt Ihnen beim Vergleich mit der deutschen Version oben etwas auf? Es scheint oft, als reime ChatGPT "intern" erstmal auf Englisch und übersetze dann auf Deutsch, ohne auf den Reim dort zu achten. Aber wie Professor Schütze schon sagte: Vermutlich nur eine Frage der Zeit.



Kann man das nun eigentlich Kreativität nennen, was die KI von sich gibt, wenn sie Texte, Bilder oder Musik generiert? Immerhin gibt es schon ganze Kunstausstellungen, deren Werke nur von der KI stammen, der Mensch diente nur als Stichwortgeber.



Wirtschaftsinformatikerin Weßels spricht bei der KI-Kreativität von "Flunkern auf hohem Niveau". Und Sprachmodellforscher Schütze nennt es Imitieren, was Sprachmodelle tun. "Es sind Ähnlichkeitsmodelle. Wenn es im Trainings-Set genug ähnliche Vorbilder gibt, dann brillieren sie. Aber das ist ja keine echte Kreativität."



Außerdem schwankt die Qualität. Wenn man ChatGPT 20-mal haargenau dieselbe Aufgabe stellt, kommen 20 verschiedene Antworten. "Wenn man sich 20 Texte ausgeben lässt, kann es gut sein, dass ein brillanter dabei ist", sagt Professor Schütze. Aber es brauche dann wieder einen Menschen, der diesen einen aus den 20 heraussucht und somit die Qualitätskontrolle übernimmt.

Denn Bewerten im menschlichen Sinn kann KI nicht.