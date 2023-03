Doch diese Bereitschaft werde zugleich unterschätzt. Frage man die Teilnehmenden danach, wie sie die Bereitschaft anderer Menschen einschätzen, so wird vermutet, nur ein Drittel der Deutschen sei bereit, etwas zu ändern. Für die Gruppe der Fleisch essenden Menschen vermuten die Befragten sogar nur eine Veränderungsbereitschaft von 17 Prozent, wobei sie tatsächlich 40 Prozent betrug.

"Das ist natürlich relevant, weil wir nicht alleine sein wollen mit dem, was wir machen", sagt Betsch. Heißt: Ist eine höhere Bereitschaft bekannt, fällt die tatsächliche Veränderung möglicherweise leichter. "Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir das kommunizieren, dass es die Hälfte von den Befragten, die repräsentativ für einen Teil der Erwachsenen in Deutschland sind, bereit sind, sich zu bewegen."

Doch es gibt auch Forderungen an die Politik. 80 Prozent wünschen sich, dass klimafreundliche Ernährung leichter gemacht wird, etwa indem in Kantinen für Kinder und Jugendliche oder in Kliniken gesundes und klimafreundliches Essen angeboten wird. 60 bis 70 Prozent unterstützen die Einführung von verpflichtenden Mindeststandards.