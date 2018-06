Ein Bild von Gersts erstem Aufenthalt auf der ISS: An Bord der Raumstation betreute er täglich wissenschaftliche Experminte. Bildrechte: ESA

So wollen Forscher mit dem Versuch "Myotones - Müde Muskeln im All" die biomechanischen Eigenschaften des ruhenden menschlichen Muskels untersuchen. Beteiligt sind die Berliner Charité und die Universität von Southampton. Die Ergebnisse könnten dann zum Beispiel in die Rehabilitation nach Knochenbrüchen einfließen. Ein anderes Experiment namens "Flumias" - nur so groß wie ein Schuhkarton - soll Aufschlüsse darüber geben, wie lebende Zellen und Organismen in der Schwerelosigkeit reagieren. Alexander Gerst wird sich auf der ISS aber auch mit einer Zeitkapsel befassen - einem Datenträger in einer Aluminiumkugel, in der Schüler ihre Zukunftsvorstellungen gespeichert haben. Diese Zeitkapsel wird auf der ISS versiegelt und nach der Mission an das Bonner Haus der Geschichte übergeben werden. Das Museum soll sie dann 50 Jahre lang verschlossen aufbewahren.