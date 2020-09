Krebs, MRSA und Alzheimer Wie viel Potential steckt in Algen als Medizin?

Am GEOMAR in Kiel schaut man sich dafür verschiedene Braunalgen an, denn die liegen da quasi vor der Tür herum.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sammeln Proben, bringen sie ins Labor und zerlegen die Algen in ihre kleinsten Einzelteile. Diese werden dann auf ihre biologische Wirksamkeit getestet, erläutert Tasdemir. "Hierfür verwenden wir diese biologischen Assays", sagt sie. Das seien miniaturisierte Zellsysteme, in denen sie beispielsweise mit Krebszellen oder MRSA-Zellen arbeiteten. "Also pathogene Bakterien oder Krebszellen und wir fügen unsere Extrakte oder Verbindungen hinzu, um im ersten Schritt zu sehen, ob sie diese abtöten", erläutert die Kieler Professorin.

GEOMAR-Forscher Bicheng Fan bei der Arbeit im Labor. Bildrechte: Johanna Silber

Als noch viel beeindruckender hat sich ein Pilz herausgestellt, der mit den Braunalgen in einer Symbiose lebt. Auch ihn haben die Forschenden am GEOMAR in seine Einzelteile zerlegt und sind dabei auf einen Wirkstoff gestoßen, der gegen Hautkrebs helfen könnte. Denn bis jetzt gibt es ein großes Problem in der Therapie: "In der Krebstherapie besteht das Hauptproblem darin, dass dieses Krebsmedikament Tumorzellen abtötet, aber auch normale Zellen abtötet", so Tasdemir. Krebsmedikamente seien also sehr giftig für den Menschen und viele Patienten würden an der Toxizität der Arzneimittel sterben.