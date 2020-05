Die drei Test-Etiketten aus Kanda: Links der Hinweis auf Krebs. Mitte: Ratschlag - Frauen höchstens zwei, Männer höchstens drei Standarddrinks pro Tag, außerdem zwei oder mehr alkoholfreie Tage pro Woche, rechts. Inhalt der Flaschen in Gläsern dargestellt. Bildrechte: University of Toronto/University of Victoria