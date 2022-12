Was haben Paul Gascoigne, Paul Best und Uli Borowka gemeinsam? Alle drei waren großartige Fußballspieler – und alle drei waren alkoholkrank. 2021 warnte der damalige Eintracht Frankfurt-Verteidiger Martin Hinteregger in einer Talkrunde bei Servus TV: "Viele Profifußballer sind Alkoholiker geworden oder komplett abgestürzt. Wahrscheinlich ein Drittel." Später stellte er in der "Sport-Bild" klar, er habe gemeint, dass "gefühlt jeder dritte Fußballer nach seiner aktiven Karriere gefährdet ist, in ein Loch zu fallen". Und einige davon hätten auch Alkoholprobleme.