Wer weniger Alkohol trinkt, muss sich offenbar weniger vor Darmkrebs fürchten. So könnte man das Fazit einer Studie aus Heidelberg umschreiben, die genetische Faktoren und Alkoholkonsum von 5.104 Darmkrebspatienten und 4.131 Kontrollpersonen miteinander verglichen hat. Dazu wurden zum einen genetische Daten erhoben und zum anderen Informationen über Lebensgewohnheiten in verschiedenen Lebensphasen bis zum Zeitpunkt der Befragung bzw. dem Zeitpunkt der Darmkrebs-Diagnose abgefragt. Also wieviel Bier, Wein und Schnaps in bestimmten Lebensabschnitten getrunken wurde.