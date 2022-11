Die Experten der Uni Wien um Dr. Gregor Kasprian untersuchten dafür die Gehirne von 24 Föten, die unter Alkoholeinfluss gestanden hatten, im Magnetresonanztomographen (MRT). Dabei können durch starke Magnetwellen Bilder von inneren Organen gemacht werden ohne eine belastende Strahlung wie etwa beim Röntgen. Zuvor wurde bei den werdenden Müttern der mögliche Konsum von Alkohol in der Schwangerschaft durch einen speziellen Fragebogen erfasst.



Im Ergebnis war bei den Föten, die unter Alkoholeinfluss gestanden hatten, die Entwicklung klar verzögert, was sich in einem niedrigeren "Fetal Total Maturation Score" (fTMS) gegenüber der Kontrollgruppe zeigte. Dazu war ein Teil des Gehirns schwacher ausgebildet, der sogenannte Sulcus temporalis superior (STS). Dabei handelt es sich um einen Bereich des Temoporallappens, der unter anderem für die soziale und sprachliche Entwicklung sowie die audiovisuelle Wahrnehmung von Bedeutung ist. "Wir wissen, dass das STS einen großen Einfluss auf die Ausbildung des Sprachvermögens während der Kindheit hat", erklärt Dr. Kasprian.