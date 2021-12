In ihrer jüngsten Studie hat Patock-Peckham untersucht ob Frauen und Männer in gleichen Situationen verschieden oder gleich mit Alkohol umgehen. Sie testete das in einer simulierten Bar: Jeweils 105 Frauen und 105 Männer wurden per Zufallsprinzip in mehrere Gruppen eingeteilt. Einige von ihnen wurden in der Testphase in stressige Situationen verwickelt, andere nicht. Danach wurde weiter differenziert, jeweils die Hälfte der beiden Testgruppen bekamen ein alkoholisches Getränk, das drei Cocktails entsprach, bzw. drei alkoholfreie Getränke. Anschließend hatten alle 90 Minuten lang uneingeschränkten Zugang zu alkoholischen Getränken an der Bar. So sollte herausgefunden werden, was den den Alkoholkonsum der Testpersonen beeinflusste: Stress, das erste Getränk oder die Kombination aus beidem.