Berthold Hölldobler hat sich schon als kleiner Junge eine nachtaktive Ameisenkolonie in seinem Kinderzimmer gehalten. Die letzten kleinen Nachtschwärmer waren so gegen Mittag in ihrem Bau und der junge Forscher bat immer darum, vorher nicht in seinem Zimmer zu staubsaugen. Seitdem sind Ameisen seine Leidenschaft.