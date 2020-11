So leben die Vögel in einer mehrschichtigen Gesellschaft und sind in sozialen Gruppen von 15 bis 60 Individuen anzutreffen. Dort gibt es auch dominante Alphatiere, so wie bei Wölfen oder Menschenaffen. Dass deren Macht eher Schein als Sein ist, haben Forschende bereits in den vergangen Jahren gezeigt: Die Gruppe ist durchaus berechtigt, den Finger oder die Feder zu heben, wenn es um eine Entscheidung geht, wohin die Reise einer Gruppe fortgesetzt wird. Nun könnte man meinen, dass Geierperlhühner andere Bedürfnisse als freidenkende Menschen haben und ihnen die Reisebewegung eigentlich egal ist – die Entscheidung eines einzelnen Machthabers (oder einer Machthaberin) also vollkommen okay sein dürfte. Warum wollen sie also mitbestimmen?