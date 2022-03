"Wir wussten bereits aus einer US-amerikanischen Studie von B. R. Levy aus dem Jahr 2002, die 660 Personen ebenfalls über 23 Jahre hinweg untersuchte, dass Menschen mit einer positiven Sicht auf das Älterwerden sieben Jahre länger leben", erklärt Wurm. "Unsere Studie liefert nun in größerem Umfang für Deutschland den Nachweis, dass Menschen, die das Älterwerden als Entwicklungsprozess erleben, sogar 13 Jahre länger leben."



Im Gegensatz zur älteren Studie wurde laut den Forscherinnen nun auch die Vielfalt des Alters beleuchtet. So wurde nicht nur die Rolle allgemein positiver Altersbilder für die Langlebigkeit untersucht, sondern auch unterschieden zwischen verschiedenen Sichtweisen auf das Älterwerden, die Menschen mit Blick auf einzelne Lebensbereiche haben. Dadurch konnte verglichen werden, welche dieser Sichtweisen tatsächlich für ein langes Leben bedeutsam sind.



So habe man auch erstmals zeigen können, dass Menschen länger leben, wenn sie das Älterwerden mit einer persönlichen Weiterentwicklung verbinden – also viele Ideen und Pläne realisieren und weiterhin neue Dinge lernen wollen. Körperliche oder soziale Verluste seien dabei zweitrangig gewesen, erläutert Susanne Wurm: "Die Befunde geben gute Hinweise darauf, dass wir Menschen vor allem darin unterstützen sollten, ihr Älterwerden aktiv zu gestalten."