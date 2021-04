Alternative Energiespeicher Schwerkraft-Batterien, Druckluft-Kavernen und Elektro-Ziegel

Statt Lageenergie mithilfe von Wasser zu speichern bzw. zu erzeugen, sind andere Projekte förmlich auf Luft gebaut – genauer gesagt: Druckluft. Im niedersächsischen Huntorf existiert bereits seit den 1970er-Jahren eine von weltweit zwei funktionierenden Druckluftspeicheranlagen. Mithilfe überschüssigen Stroms werden Verdichter angetrieben, die zwei 300.000 Kubikmeter umfassende Kavernen in einem 500 Meter tiefen Salzstock mit Druckluft befüllen. Bei steigendem Strombedarf strömt diese Luft wieder aus und treibt Turbinen an. Die Anlage ist allerdings wenig effizient, weil sich die Druckluft auf bis zu 600 Grad Celsius aufheizt. Beim Ausströmen kühlt sie sich ab, wobei die Wärmeenergie verloren geht. Das Resultat ist ein Wirkungsgrad von unter 50 Prozent. Ein hoher Wirkungsgrad von etwa 70 Prozent lässt sich nur erreichen, wenn die Verdichtungswärme etwa über einen Abgaswärmespeicher ebenfalls gespeichert werden kann.

Ein Arbeiter von Siemens Gamesa beobachtet 2019 den Testbetrieb des Elektro-Thermischen Energiespeichers ETES im Hamburger Hafen. Bildrechte: dpa Auf das Prinzip, elektrische Energie in Form von Wärmeenergie zu speichern, setzt ein Projekt in Hamburg. Im dortigen Hafen betreiben der Windturbinen-Hersteller Siemens Gamesa, der Energieversorger Hamburg Energie und die TU Hamburg seit 2019 den Elektro-Thermischen Energiespeicher ETES. Eine Art Riesenfön heizt dabei etwa 1.000 Tonnen Vulkangestein-Schotter auf bis zu 750 Grad Celsius auf. Eine Woche lang kann der riesige Steinhaufen die Wärmeenergie speichern. Sobald benötigt, wird mit ihrer Hilfe Dampf erzeugt, der eine Turbine und einen Generator antreibt. Die dabei erzeugte elektrische Energie reicht aus, um 3.000 Haushalte einen Tag lang mit Strom zu versorgen. Allerdings ist auch bei diesem Modell der Wirkungsgrad mit aktuell 22 Prozent eher gering. Bis zu 45 Prozent halten die Betreiber aber in der Zukunft für möglich.

Viel effektiver wäre es also, wenn man die elektrische Energie direkt in Ziegelsteinen speichern könnte, dachten sich Forscher der Washington University St. Louis (USA). In einem sogenannten Proof-of-Concept wiesen sie nach, dass das funktioniert. Sie entwickelten eine Beschichtung aus dem leitenden Polymer PEDOT. Dieses besteht aus Nanofasern, die das innere poröse Netzwerk eines Ziegels durchdringen. Eingeschlossen in dem Ziegel dient die Polymerbeschichtung als Ionenschwamm, der Elektrizität speichert und leitet. Man könnte also eine Solaranlage anschließen und den Strom von dort direkt im Stein speichern. Die elektrische Energiemenge, die Ziegel speichern können, ist allerdings sehr gering. Sie liegt bei nur einem Prozent der in einer Lithium-Ionen-Batterie gleicher Größe gespeicherten Elektroenergie.

Im Solarkraftwerk Andasol in Andalusien wird flüssiges Salz als Energiespeicher genutzt. Bildrechte: imago images/Cavan Images Ein hervorragender Speicher von Wärmeenergie ist übrigens auch Salz. Wenn man Salz auf mindestens 56 Grad Celsius erhitzt, wird es flüssig. Die Überschusswärme wird dabei aufgenommen. Auch wenn das Salz abkühlt, behält es den flüssigen Aggregatzustand und speichert die Energie langfristig ohne Verlust weiter. Fügt man dem flüssigen Salz später feste Salzkristalle hinzu, kommt es zu einer Kettenreaktion. Das Salz kristallisiert und setzt die gespeicherte Wärmeenergie wieder frei. Das physikalische Prinzip, das dahinter steht, nennt sich Phasenwechsel. Es kommt unter anderem bei den bekannten Handwärmekissen zur Anwendung, bei denen die Kettenreaktion im flüssigen Salz durch das Knicken eines kleinen Metalls in Gang gesetzt wird. Im großen Stil wird hitzeverflüssigtes Salz als Energiespeicher in Europas größtem Sonnenkraftwerk Andasol im Süden Spaniens genutzt.