Der neu entwickelte Bluttest kann feststellen, ob das Gehirn der Patienten bereits mit dem Amyloid-Plaque belastet ist. Dabei wird das Verhältnis von gesunden und fehlerhaften Amyloid-Proteinen bestimmt. Und das im Durchschnitt schon acht Jahre vor Ausbruch der Alzheimer-Krankheit. Bisher ist es nur möglich Alzheimer in einem so frühen Stadium zu diagnostizieren, in dem bildgebende Verfahren angewandt werden. Diese sind zum einen invasiv, weil zum Beispiel Rückenmarksflüssigkeit untersucht wird. Zum anderen sind sie sehr teuer. Der neue Test nutzt die Tatsache, dass die gesunde und die kranke Struktur des Proteins Infrarotlicht mit einer anderen Fequenz absorbieren und so unterscheidbar sind.