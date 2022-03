Gendermedizin Wechseljahre begünstigen Alzheimer bei Frauen

Eine detailliertere Erklärung fanden chinesische Wissenschaftler und veröffentlichten sie im Fachmagazin "Nature". In einer Versuchsreihe an Mäusen identifizierten Prof. Keqiang Ye und sein Team vom Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften das follikelstimulierende Hormon (FSH) als einen wichtigen Einflussfaktor für eine Erkrankung an der Alzheimer Krankheit. Die Ausschüttung dieses Botenstoffs steigt bei Frauen in der Übergangszeit zur Menopause um das Zehnfache an, bei älteren Männern um etwa das Dreifache.