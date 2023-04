Wie praktisch alle Studien unterliegt auch diese gewissen Einschränkungen. Die Tatsache, dass nicht alle der untersuchten Spieler Profis waren, gehört vermutlich nicht dazu. Denn auch in Deutschland hatten in den ersten Jahren der Bundesliga viele Spieler noch einen "richtigen" Beruf. Aber seither hat sich im Fußball vieles verändert, so die Autoren. Die Ausrüstung, die Bälle, das Training, die Änderungen hin zu einem Spielstil, der mit weniger Kopfverletzungen einhergeht. Andererseits könnte das Risiko bei Fußballern höher sein, die heute schon in jungen Jahren intensiver trainieren und spielen. Und für Frauen trifft die Studie gar keine Aussagen, denn sie befasste sich nur mit männlichen Fußballern.