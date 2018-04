Im Frühjahr dann schlüpfen die kleinen Käfer und suchen sich einen eigenen Baum. Darin graben sie wieder kleine Gänge und legen an den Wänden Pilzplantagen an. Frisches, gärendes, nach Alkohol riechendes Holz müssen sie dafür finden. Die Sporen bringen sie mit, sagt Dr. Biedermann. Sie haben Pilztaschen an ihrem Körper, so wie Rücksäcke, die sich unter ihren Flügeln befinden und darin bringen sie die Sporen des Nahrungspilzes aus dem Geburtsnest mit in das neue Nest. Auf der Suche nach einer passenden Bleibe lassen sich die jungen Käfer aber vom Geruch der Biergärten ablenken und irren dort herum.