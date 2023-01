Warum gelingt es Ameisen immer nur so schnell, auf dem sommerlichen Gartentisch direkt die süße Pfütze mit den Resten einer Limo zu finden? Nun, indem sie systematisch nach solchen Leckerbissen im Umfeld des eigenen Baus suchen. Dass Ameisen bei solchen Erkundungsgängen sehr effizient vorgehen, zeigt jetzt eine neue Studie von Forschenden der University of Arizona in Tucson, USA.