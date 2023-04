Wie die Forschenden um Veronika Overmeyer und Wolfgang Büscher im Journal of Environmental Management berichten, stehen Schweine und Rinder in den meisten Ställen auf Spaltböden. Kot und Urin fallen durch Öffnungen im Boden und werden in einem darunterliegenden Güllekanal gesammelt. Dort bleiben die Ausscheidungen oft mehrere Monate, bis eine Verwendung als Dünger auf den Feldern zeitlich sinnvoll ist. Bei der Lagerung reagieren die Ausscheidungen und setzen die schädlichen Gase frei.