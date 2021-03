Dass die illegale und missbräuchliche Verwendung von Anabolika schädlich sein kann und während des Gebrauchs gefährliche Nebenwirkungen möglich sind, ist nicht neu. Anabolika – oder anabole Steroide – sind synthetisches Testosteron. Mit der Einnahme greifen Sportler also manipulativ ins eigene Hormonsystem ein. Und das kann Folgen haben.

Anabolika werden auch in der Bodybuilder-Szene genutzt. Bildrechte: imago images / Panthermedia Wenn Männer die Präparate ohne Rezept und ärztliche Überwachung einnehmen, kann es unter anderem zu Brustwachstum, Haarausfall, geschrumpften Hoden und einem niedrigeren Testosteronspiegel kommen. Ein sehr niedriger Testosteronspiegel wird in der Medizin auch als Hypogonadismus bezeichnet. Er führt nicht nur zu einem verminderten Sexualtrieb, sondern auch zu Erektionsstörungen und einer geringeren Spermienzahl. Im schlimmsten Fall macht der Hypogonadismus den Mann also unfruchtbar.

Ein Biomarker für die Hodenfunktion

Ein Forschungsteam um den dänischen Endokrinologen Jon Rasmussen vom Rigshospitalet in Kopenhagen hat untersucht, ob diese Unterfunktion der Hoden nur eine Nebenwirkung des akuten Anabolika-Missbrauchs ist oder auch danach noch anhalten kann. Die Studie ist im Fachmagazin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism veröffentlicht worden.

Es wird immer noch diskutiert, ob der illegale Gebrauch von Anabolika zu einem lang anhaltenden Testosteronmangel führt. Dr. Jon J. Rasmussen, Rigshospitalet Kopenhagen

Anabole Steroide beeinflussen nicht nur die Muskulatur. Bildrechte: imago images / Panthermedia Dass der Testosteronmangel durch den Anabolika-Gebrauch noch nicht so gut erforscht ist, liegt den Forschenden zufolge unter anderem daran, dass der Testosteronspiegel im Blut im Tagesverlauf und je nach Körperbau stark schwanken kann. Rasmussen und sein Team mussten sich also zunächst auf die Suche nach einem stabileren Biomarker für die Hodenfunktion machen, damit die Daten, die sie erheben, vergleichbar werden. Letztendlich hätten sie ein Eiweiß aus den sogenannten Leydig-Zellen – also den Zellen im Hoden, die das Testosteron produzieren – identifiziert, erklärte der Endokrinologe. INSL3 ist demnach ein stabiler Biomarker, anhand dessen das Team Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit der Hoden gezogen hat.

Langfristige Hoden-Unterfunktion möglich

Für die Untersuchung hat das Forschungsteam insgesamt 132 Probanden aus einer anderen Studie untersucht, die in ihrer Freizeit Krafttraining machten. Das Alter der untersuchten Männer lag zwischen 18 und 50 Jahren, sodass der Durchschnitt 32 Jahre betrug. Die Probanden wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe von 46 Männern nahm im Untersuchungszeitraum Anabolika ein, 42 Sportler haben die Steroide in der Vergangenheit konsumiert und die restlichen 44 Männer hatten noch nie Anabolika eingenommen. Bei den Kraftsportlern, die schon anabole Steroide genommen hatten, lag die Anwendung im Schnitt schon 32 Monate zurück.

In der Studie sind Kraftsportler untersucht worden. Bildrechte: imago/Panthermedia Das Forschungsteam hat nun also die Eiweiß-Konzentrationen bei diesen drei Gruppen analysiert. Das Ergebnis: Im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen war die INSL3-Produktion bei den aktiven Anabolika-Nutzern deutlich unterdrückt, die Hodenfunktion also klar eingeschränkt. Aber auch die Gruppen der ehemaligen Steroid-Konsumenten und die Männer, die nie Anabolika eingenommen hatten, unterschieden sich mit 0,39 zu 0,59 Mikrogramm pro Liter voneinander, so das Forschungsteam. Je länger die Männer die Steroide eingenommen hatten, desto niedriger seien ihre INSL3-Spiegel gewesen.

Unsere Ergebnisse deuten auf eine lang anhaltende Beeinträchtigung der Hodenkapazität bei früheren Anwendern von anabolen Steroiden hin. Dr. Jon J. Rasmussen, Rigshospitalet Kopenhagen