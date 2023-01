In der Studie wurde dafür eine Gruppe von angeboren Blinden mit einer Gruppe von Sehenden beim Lesen von Brailleschrift verglichen, wobei die verschiedenen Gehirnareale, die dabei aktiviert werden, per Magnetresonanztomographie (MRT) sichtbar gemacht wurden. Es zeigte sich, dass der Occipitallappen, der beim Sehen beteiligt ist, bei den Blinden schwächer ausgebildet war und dafür der Temporallappen stärker. Dieser Bereich des Gehirns arbeitet wiederum beim Hören verstärkt mit, was letztlich auch die besseren Hörfähigkeiten von vielen Blinden erklären könnte.